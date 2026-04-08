Israel trotz Waffenruhe weiter unter Beschuss

Auch nach der Verkündung einer Waffenruhe durch die USA und den Iran ist Israel in der Nacht weiter unter Raketenbeschuss geraten. Bei einem israelischen Angriff in Sidon im Süden des Libanon wurden indes nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens acht Menschen getötet.

"Nach einer vorläufigen Bilanz" seien 22 weitere Menschen dabei verletzt worden, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP vor Ort sah Flammen aus einem Café aufsteigen und Glasscherben auf der Straße davor.

Feuerwehrleute kämpften gegen den Brand an der Uferpromenade der Küstenstadt an, wie der AFP-Fotograf beobachtete. In der Nähe geparkte Autos wurden bei dem Angriff ebenfalls beschädigt. Ein Sanitäter sagte AFP, Rettungskräfte hätten mindestens sechs Verletzte vom Ort des Geschehens abtransportiert.

Der Angriff ereignete sich kurz bevor Pakistans Regierungschef Shehbaz Sharif erklärte, eine zweiwöchige Feuerpause zwischen den USA und dem Iran schließe die Verbündeten der USA ein und gelte "überall, einschließlich des Libanon und anderswo".

Der Libanon war Anfang März in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Damals feuerte die vom Iran finanzierte Hisbollah-Miliz als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei Raketen auf das Nachbarland ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Bodentruppen über die Grenze.

Aus den israelischen Städten Petah Tikva und Bnei Brak gebe es Berichte über Einschläge, meldete die israelische Nachrichtenseite ynet. Kurz darauf heulten im Zentrum und Süden des Landes erneut die Sirenen. Bewohner berichteten von heftigen Explosionen. Die Luftabwehr sei im Einsatz, um die Bedrohung abzuwehren, teilte die israelische Armee auf Telegram mit. Diese - mutmaßlich iranischen Angriffe - ereigneten sich, kurz nachdem die zweiwöchige Feuerpause angekündigt worden war.