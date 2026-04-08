Lebenskosten explodieren
Teurer Sprit, teures Wohnen: AK-Chef fordert Erklärung für hohe Tirol-Preise
Ein Ost-West-Gefälle bei Spritpreisen ist nicht neu. In Kombination mit anderen Teuerungen, würde es Tirol jetzt besonders hart treffen, kritisiert Tirols AK-Präsident. In der Spritpreisbremse sieht er keine spürbare Entlastung.
© Rita Falk
Eine Einschaltung der Bundeswettbewerbsbehörde fordert AK-Präsident Erwin Zangerl. Er sieht die Politik in der Pflicht, das Ost-West-Gefälle bei Sprit und Teuerungen endlich zu beenden.