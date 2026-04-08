Eibergstraße: Sperre zwischen Schwoich und Söll wegen Baumfällungen nötig
Die B173 Eibergstraße zwischen Schwoich und Söll wird am 14. und 15. April von 8 bis 16 Uhr gesperrt. Der Grund sind notwendige Holzfällungen, welche die Verkehrssicherheit nach Unwetterschäden garantieren sollen. Eine Umfahrung führt über Wörgl.
Schwoich, Söll – Aufgrund von dringend notwendigen Holzfällungsarbeiten muss die Eibergstraße zwischen Schwoich und Söll am Dienstag, 14. April, und Mittwoch, 15. April 2026, jeweils von 8 bis 16 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Auch der Radweg ist im genannten Zeitraum gesperrt. Eine Umfahrung ist über Wörgl möglich.
Die Arbeiten dienen der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit: Unwetter hatten im Baumbestand im Gebiet „Steinerne Stiege“ große Schäden verursacht – viele Bäume im unmittelbaren Nahbereich zur B 173 Eibergstraße sind infolgedessen abgestorben. Um zu verhindern, dass Bäume oder Äste auf die Straße stürzen, müssen die abgestorbenen Bäume nun entfernt werden. (TT)