Eibergstraße: Sperre zwischen Schwoich und Söll wegen Baumfällungen nötig

Die B173 Eibergstraße zwischen Schwoich und Söll wird am 14. und 15. April von 8 bis 16 Uhr gesperrt. Der Grund sind notwendige Holzfällungen, welche die Verkehrssicherheit nach Unwetterschäden garantieren sollen. Eine Umfahrung führt über Wörgl.

Schwoich, Söll – Aufgrund von dringend notwendigen Holzfällungsarbeiten muss die Eibergstraße zwischen Schwoich und Söll am Dienstag, 14. April, und Mittwoch, 15. April 2026, jeweils von 8 bis 16 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Auch der Radweg ist im genannten Zeitraum gesperrt. Eine Umfahrung ist über Wörgl möglich.