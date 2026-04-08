Cup-Schlager in Imst dauert nur 18 Minuten, Kapitän Prantl spricht über Suspendierung

Der SC Imst und die SVG Reichenau kreuzten in zehn Jahren 20 Mal die Klingen. Die Rahmenbedingungen machen das Drittrunden-Spiel im Tiroler Fußball-Cup am Mittwoch (19.30 Uhr) aber dennoch einzigartig. Weiterhin fehlen dürfte Imst-Kapitän Rene Prantl.