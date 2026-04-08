Reichenau verteidigt 2:1-Führung

Cup-Schlager in Imst dauert nur 18 Minuten, Kapitän Prantl spricht über Suspendierung

Einigermaßen kontrollierte Total-Offensive dürfte am Mittwoch die Taktik von Imst-Trainer Jens Scheuer (l.) sein, um der Reichenau noch das Cup-Achtelfinale abzuluchsen.
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Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Der SC Imst und die SVG Reichenau kreuzten in zehn Jahren 20 Mal die Klingen. Die Rahmenbedingungen machen das Drittrunden-Spiel im Tiroler Fußball-Cup am Mittwoch (19.30 Uhr) aber dennoch einzigartig. Weiterhin fehlen dürfte Imst-Kapitän Rene Prantl.

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