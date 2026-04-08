Moments Tirol – ein Schaufenster für Tirols Vielfalt

Direkt am Franziskanerplatz in Innsbruck lässt sich die Marke Tirol seit März einzigartig erleben.

„Moments Tirol“ macht das Tirol-Gefühl auch abseits der Gipfel greifbar: mit der Tirol Shop-Kollektion – Tirol zum Anziehen –, handverlesenen Handwerksprodukten von Tiroler Betrieben, feiner Bergkulinarik und als Treffpunkt für Einheimische wie Gäste. Mehr als ein Shop, ist es ein Schaufenster und Bühne für Tirol: