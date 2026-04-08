Moments Tirol – ein Schaufenster für Tirols Vielfalt
Direkt am Franziskanerplatz in Innsbruck lässt sich die Marke Tirol seit März einzigartig erleben.
„Moments Tirol“ macht das Tirol-Gefühl auch abseits der Gipfel greifbar: mit der Tirol Shop-Kollektion – Tirol zum Anziehen –, handverlesenen Handwerksprodukten von Tiroler Betrieben, feiner Bergkulinarik und als Treffpunkt für Einheimische wie Gäste. Mehr als ein Shop, ist es ein Schaufenster und Bühne für Tirol:
Für Kurzentschlossene
13.04.26| ab 17 Uhr | Monday Moments: After-Work-Vibes mit dem „no string quartet“. In Kooperation mit dem Musikbüro Tirol bringt diese Reihe jeden ersten Montag im Monat einzigartige Tiroler Klänge.
Weitere Termine
21.04.26 | 17 Uhr | Artist Talk: Die Innsbrucker Künstlerin Julia Brennacher präsentiert fünf exklusive Werke, die sie anlässlich der Eröffnung von Moments Tirol geschaffen hat. Sie diskutiert mit Bettina Siegele (Künstler*innen Vereinigung Tirol) über Kunstschaffen in Tirol.
04.05.26| 17 Uhr | Monday Moments: Die Osttiroler Künstlerin „Souph“ begeistert ab 17 Uhr mit einer Mischung aus Soul, Jazz, Wärme und Melancholie.
09.05.26| 09:30 Uhr | Moments im Gespräch zum Journalismusfest Innsbruck: Alexandra Föderl-Schmid im Gespräch mit den Tiroler Journalistinnen Maria Retter und Viktoria Waldegger.
Mehr Infos: www.moments.tirol