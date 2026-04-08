Die Bilder vom Farbenspiel
Auf der rosa Straße in den Frühling: So schön ist die Blütenallee in Zams
Jedes Jahr wieder lockt das Farbenspiel in Zams unzählige Schaulustige und Spaziergänger an – so auch heuer.
© Matthias Reichle
Die Zammer haben ganz schön geschwitzt. Die Blutpflaumen, die im Ort jedes Jahr für ein Naturschauspiel sorgen, waren heuer sehr spät dran.
Gerade noch rechtzeitig zum Blütenfest am Ostermontag färbten sich die Kronen der 130 Bäume rosa.
Dieser Tage dürften sie die Vollblüte erreichen. Wer das genießen will, muss sich aber beeilen.
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