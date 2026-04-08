Auf der rosa Straße in den Frühling: So schön ist die Blütenallee in Zams

Die Zammer haben ganz schön geschwitzt. Die Blutpflaumen, die im Ort jedes Jahr für ein Naturschauspiel sorgen, waren heuer sehr spät dran.

Gerade noch rechtzeitig zum Blütenfest am Ostermontag färbten sich die Kronen der 130 Bäume rosa.

Dieser Tage dürften sie die Vollblüte erreichen. Wer das genießen will, muss sich aber beeilen.