„Fallwander“ in der Kellerei: Ambient-Chamber-Pop trifft auf Ruhe

Das Duo selbst beschreibt den Musikstil als Ambient-Chamber-Pop ohne feste Rollen. Ihr Gesang wirkt warm, bleibt aber stets klar und kühl. Dies schafft eine weite Klanglandschaft. Ihre Lieder, die „Waves“ oder „Spleen“ heißen, sind atmosphärisch, psychedelisch und reduziert, mit vielen lang gezogenen Tönen. Alle akustischen Elemente wie Gesang, Geige oder Klavier sind voller Effekte. Hört man Fallwanders Musik, so denkt man unmittelbar an nordische Weiten, unverbaute Ausblicke. Die Musik lädt zum Innehalten ein. Sie ermöglicht, in die Ruhe zu wandern und Stille zu erleben.