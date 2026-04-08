„Fallwander“ in der Kellerei: Ambient-Chamber-Pop trifft auf Ruhe
Theresa Zaremba und Teresa Allgaier bilden zusammen das Duo „Fallwander“ und gastieren am 17. April ab 20 Uhr in der Kleinkunstbühne Kellerei in Reutte.
Reutte – Komponistin Theresa Zaremba und Violinistin Teresa Allgaier nutzen für Fallwander viele Instrumente. Sie vereinen Keys, Saiten, Bogen, Regler, Sticks und Pads. Ihr Klang schafft eine klare, weite Atmosphäre.
Das Duo selbst beschreibt den Musikstil als Ambient-Chamber-Pop ohne feste Rollen. Ihr Gesang wirkt warm, bleibt aber stets klar und kühl. Dies schafft eine weite Klanglandschaft. Ihre Lieder, die „Waves“ oder „Spleen“ heißen, sind atmosphärisch, psychedelisch und reduziert, mit vielen lang gezogenen Tönen. Alle akustischen Elemente wie Gesang, Geige oder Klavier sind voller Effekte. Hört man Fallwanders Musik, so denkt man unmittelbar an nordische Weiten, unverbaute Ausblicke. Die Musik lädt zum Innehalten ein. Sie ermöglicht, in die Ruhe zu wandern und Stille zu erleben.
Eintritt: 25 Euro; Mitglieder: 20 Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. Tickets und Informationen unter: www.diekellerei.at