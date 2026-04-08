Land schreibt Stipendien aus: 30.000 Euro für Tiroler Autorinnen und Autoren

Das Land Tirol vergibt erneut die „Großen Literaturstipendien“ für die Jahre 2027/2028. Autorinnen und Autoren in den Sparten Lyrik und Drama können sich für die mit je 15.000 Euro dotierten Förderungen bewerben.

Innsbruck – Das Land Tirol schreibt seine „Großen Literaturstipendien“ aus: Insgesamt 30.000 Euro gehen an Autorinnen und Autoren mit Tirol-Bezug. In den Sparten Lyrik und Drama (inklusive Hörspiel und Drehbuch) werden jeweils 15.000 Euro vergeben. Die Einreichfrist endet am 1. November 2026. Gefördert werden Schreibprojekte, die sich noch in Entwicklung befinden.

Kulturreferent Landeshauptmann Anton Mattle betont den langfristigen Charakter der Förderung: „Wir schaffen für Schriftstellerinnen und Schriftsteller die Möglichkeit, sich über einen längeren Zeitraum intensiv einem literarischen Projekt widmen zu können.“

Projektbeschreibung als Kern der Bewerbung

Für eine erfolgreiche Bewerbung ist ein Nachweis des Tirol-Bezugs erforderlich. Dieser kann entweder durch die Herkunft der Person oder durch den inhaltlichen Fokus des geplanten Werks auf das Land gegeben sein. Die Stipendien haben eine maximale Laufzeit von zwei Jahren.

Ein zentrales Kriterium für die Vergabe ist eine detaillierte Projektbeschreibung. Diese muss die künstlerische Intention, die geplanten Inhalte, Motive, die Thematik sowie die formale Gestaltung des Vorhabens umfassend darlegen. Bereits fertiggestellte Arbeiten sind von der Förderung ausgeschlossen. Pro Autorin bzw. Autor kann ein Projekt eingereicht werden.