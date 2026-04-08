85 Kokain-Päckchen verschluckt: Bodypacker am Flughafen Wien gefasst

Schwechat, Wien – Ein Bodypacker ist am Flughafen Wien in Schwechat gestoppt worden. Der 49-Jährige hatte 85 Behältnisse mit insgesamt mehr als einem Kilo Kokain geschluckt. Der Spanier, der von Sevilla nach Wien geflogen war, wurde nach einer Kontrolle am 27. Jänner festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert, berichtete die niederösterreichische Polizei am Mittwoch in einer Aussendung.