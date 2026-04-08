Nicht verpassen: FH Kufstein Tirol öffnet ihre Türen

Wer praxisnah und berufsbegleitend studieren möchte, findet beim Open House an der FH Kufstein Tirol die passenden Einblicke und Perspektiven.

Am 18. April von 10:00 bis 14:00 Uhr öffnet die FH Kufstein Tirol ihre Türen zum Open House. Studieninteressierte können den Campus kennenlernen, sich über Studiengänge informieren und individuelle Beratungsgespräche nutzen.

Parallel dazu findet die Master Lounge sowohl vor Ort als auch online statt (Anmeldung erforderlich). In persönlicher Atmosphäre stehen Studiengangsleitungen für Fragen zu Inhalten, Karriereperspektiven und dem Studienalltag zur Verfügung. Ergänzt wird das Programm durch Hausführungen mit Einblicken in Labore und Hörsäle sowie durch Probevorlesungen.

Praxisnah studieren – mit Blick in die Zukunft

Die FH Kufstein Tirol steht für eine akademische Ausbildung, die Theorie und Praxis eng verzahnt. Projekte mit namhaften Unternehmen wie STIHL Tirol oder zuletzt auch Škoda ermöglichen es Studierenden, bereits während des Studiums an realen Herausforderungen zu arbeiten und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Beim Open House können sich Interessierte direkt vor Ort über das Studium an der FH Kufstein Tirol informieren. © FH Kufstein Tirol

Neben bewährten wirtschaftlichen und technischen Studiengängen gewinnen auch innovative Programme zunehmend an Bedeutung – etwa im Bereich Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder zukunftsweisender Technologien wie Drohnen.

Vom Quereinstieg zur Data-Science-Karriere

Wie vielseitig Karrierewege sein können, zeigt Philipp Jäger, berufsbegleitender Student im Master Data Science & Intelligent Analytics.

Vom Logistikbereich entwickelte er sich zum Data Engineer bei einem internationalen Technologiekonzern. „Die Zukunft gehört Systemen, die vorausschauend denken“, beschreibt er seine Motivation. Das Studium liefert ihm das methodische Fundament, um komplexe KI-Modelle nicht nur anzuwenden, sondern auch zu verstehen und weiterzuentwickeln. Sein Beispiel zeigt: Berufsbegleitendes Studieren eröffnet neue Perspektiven – auch für Quereinsteiger:innen.

International denken, global handeln

Im Studiengang International Business Management erleben Studierende die globale Wirtschaft hautnah. Hanna Wimmer schätzt besonders die Kombination aus Theorie, Praxis und internationaler Erfahrung. Ein Auslandsjahr in Schweden sowie Projekte in internationalen Teams haben ihren Blick geschärft: „Ich habe gelernt, wie vernetzt und dynamisch unsere Welt ist“, sagt sie.

Solche Erfahrungen bereiten optimal auf Karrieren in einem internationalen Umfeld vor.

Studentin Hanna Wimmer verbindet im Studium internationale Perspektiven mit wirtschaftlichem Know-how. © FH Kufstein Tirol

Nachhaltigkeit mit regionalem Impact

Auch Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle. Nina Oberreiter, Absolventin des Studiengangs Energy & Sustainability Management, widmete sich in ihrer Bachelorarbeit dem Kufsteiner Stadtwald.

Dabei untersuchte sie, wie Wälder fit für den Klimawandel gemacht werden können. Ihr Fazit: „Nur was man kennt, schützt man.“

Ob Vollzeit oder berufsbegleitend: Die Studienmodelle der FH Kufstein Tirol sind flexibel gestaltet und orientieren sich an den Lebensrealitäten der Studierenden. Kleine Gruppen, persönliche Betreuung und ein internationaler Campus schaffen ein Umfeld, in dem individuelle Entwicklung im Mittelpunkt steht.

Wichtige Termine:

Der nächste Anmeldeschluss ist am 21. April, die Aufnahmegespräche finden am 5. Mai statt. Alle weiteren Anmeldetermine sind auf der Website der FH Kufstein Tirol zu finden.