Viele Fragen sind offen
Trump sieht sich als Sieger, der Iran auch: Was steht in dem Zehn-Punkte-Plan?
Die Straße von Hormuz wird wieder für den Schiffsverkehr freigegeben, jedoch bleiben große Unsicherheiten bestehen. (Symbolfoto)
© IMAGO/Tolga Ildun
Eine zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg und eine angekündigte Öffnung der Straße von Hormuz ließen die Welt in der Nacht zunächst aufatmen. Doch wohin führt das? Ein Zehn-Punkte-Plan soll die Basis weiterer Verhandlungen sein. Viele Fragen sind offen.