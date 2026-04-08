Opposition kritisiert Prozedere
Top-Job vergeben: Erstmals Frau an der Spitze der Innsbrucker Sozialen Dienste
Führungswechsel bei den Innsbrucker Sozialen Diensten: Margit Holzhammer (2. v. r.) folgt an der ISD-Spitze auf Hubert Innerebner (l.). Bürgermeister Johannes Anzengruber und Aufsichtsratsvorsitzende Gabriele Fischer gratulierten.
© Stadt Innsbruck / F. Bär
Die Entscheidung ist gefallen: Mit Margit Holzhammer übernimmt erstmals eine Frau die Geschäftsführung der Innsbrucker Soziale Dienste GmbH (ISD). Die Opposition enthielt sich im Stadtsenat der Stimme – sie kritisiert fehlende Einbindung durch die Stadtführung.