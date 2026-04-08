Marken-Wirbel im Tivoli

Bundesliga oder Amateurfußball bei Wacker? „Faninitiative in der Verantwortung“

Die Faninitiative beharrt auf die Markenrechte. Die Bundesliga fordert allerdings, dass diese beim Verein angesiedelt sind.
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Florian Madl

Von Florian Madl

Sportlich wäre beim FC Wacker Innsbruck alles in Butter: Westliga-Tabellenführung, der Aufstieg zum Greifen nahe. Jetzt fordert die Fußball-Bundesliga von den Vereinen, dass sie künftig selbst über die Markenrechte verfügen. In Innsbruck liegen diese seit 2007 bei einer Faninitiative – die sich wiederum gegen eine Übertragung an den Mitgliederverein wehrt.