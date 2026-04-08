Bundesliga wies FC Wacker auf neue Markenrecht-Regelung hin, Verein sucht Lösung

Sportlich wäre beim FC Wacker Innsbruck alles in Butter, der Zweitliga-Aufstieg ist zum Greifen nahe. In einer Sitzung Ende März wies die Fußball-Bundesliga den Traditionsverein allerdings darauf hin, dass man künftig selbst über die Markenrechte verfügen müsse. In Innsbruck liegen diese seit 2007 bei einer Faninitiative - die sich wiederum gegen eine Übertragung an den Mitgliederverein wehrt.