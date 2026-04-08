Unterschenkel eingeklemmt: 24-Jähriger bei Arbeitsunfall in Landeck schwer verletzt

Landeck – Bei Verladearbeiten in Landeck wurde am Mittwochvormittag ein 24-jähriger Arbeiter schwer verletzt. Kurz vor 11.30 Uhr war der Einheimische damit beschäftigt, Stalltrennwände aus Holz und Stahl auf einen Anhänger zu laden. Dabei löste sich plötzlich ein Zurrgurt, woraufhin die geladenen Trennwände kippten.

Der 24-Jährige versuchte noch, sich mit einem Sprung vom Anhänger in Sicherheit zu bringen, wurde jedoch von den kippenden Wänden erfasst. Sein rechter Unterschenkel wurde zwischen den Trennwänden und der Seitenwand des Anhängers eingeklemmt. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte in das Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)