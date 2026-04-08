Nachhaltigkeitstage Westendorf: Umweltaktionen und Repair-Angebote

In Westendorf finden am 11. und 12. April 2026 die zweiten Nachhaltigkeitstage statt. Besucher erwarten an zwei Tagen Aktionen rund um nachhaltiges Leben und praktische Alltagstipps.

Westendorf – In Westendorf veranstaltet der Umweltausschuss der Gemeinde am 11. und 12. April die zweiten Nachhaltigkeitstage. Das Wochenende beginnt am Samstagabend mit einem veganen Kochkurs. Das Wanderlokal vermittelt neue Rezepte. Die Teilnahme kostet ermäßigt 60 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Personen begrenzt, eine Anmeldung ist notwendig.

Der Sonntag startet von 9 bis 12 Uhr mit der siebten Westendorfer Umweltaktion. Helfer sammeln gemeinsam Müll im Dorf und der Umgebung. Anschließend gibt es ein Mittagessen für alle Beteiligten. Startpunkt ist der Musikpavillon. Von 13 bis 16 Uhr folgt im Alpenrosensaal ein vielfältiges Programm. Schwerpunkte sind Wiederverwendung, Reparatur und nachhaltige Ideen für den Alltag.

Ein Flohmarkt bietet Kleidung, Sportsachen, Haus-, Garten- und Dekoartikel. Hier finden gut erhaltene Stücke neue Besitzer. Standanmeldungen sind via E-Mail an i.vanboekel@brixental.tirol möglich. Zudem reparieren Expertinnen von Second Ascent aus Innsbruck Outdoorbekleidung fachgerecht.