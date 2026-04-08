Noch sieben Wochen bis zum Showdown: Kitzbühel rüstet sich für Österreichs größtes Golfturnier

Die Austrian Alpine Open versammeln Ende Mai in Kitzbühel die internationale Golf-Elite. Im Fokus stehen Österreichs Golf-Superstar Sepp Straka und internationale Topspieler mit Turniersiegern wie Rafael Cabrera-Bello, John Catlin und Titelverteidiger Nicolai von Dellingshausen.

Die Spannung wächst rund um die Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel-Tirol von Tag zu Tag. Wenn die DP World Tour Ende Mai am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith Station macht, wird Tirol zur Bühne für Österreichs größtes Golfturnier – und für ein Event, das schon lange vor Turnierbeginn großes Publikumsinteresse auslöst. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem ein Name: Sepp Straka. Österreichs bester Golfer, Ryder-Cup-Sieger und PGA-Tour-Star gibt in Kitzbühel jenes Heimspiel, auf das Fans im ganzen Land gewartet haben. Dass Straka bei den Austrian Alpine Open abschlagen wird, verleiht dem Turnier zusätzliche internationale Strahlkraft – und macht den Auftritt in den Tiroler Alpen zu einem der ganz großen Sporthöhepunkte des Frühsommers.

Mit Rafael Cabrera-Bello kommt ein ehemaliger Ryder-Cup-Spieler und mehrfacher Tour-Sieger nach Kitzbühel. John Catlin, ebenfalls mehrfacher Sieger auf der DP World Tour, bringt internationale Klasse und Erfahrung mit. Dazu kommt mit Nicolai von Dellingshausen jener Deutsche, der sich 2025 bei der Premiere im Salzburger Land in die Siegerliste eingetragen hat und nun als Titelverteidiger anreist. Diese Mischung aus großen Namen, bewährten Champions und heimischen Hoffnungsträgern macht die Austrian Alpine Open zu einem der spannendsten Sportereignisse des Jahres. Mit Maximilian Steinlechner ist zudem auch Tirols großer Local Hero mit dabei. Der 26-Jährige hat sich seinen Platz auf der DP World Tour aus eigener Kraft erspielt und steht nun ausgerechnet beim größten Golfturnier des Landes vor heimischem Publikum im Rampenlicht.

Golfplatz fit fürs große Event

Damit der Tour-Stopp in Kitzbühel auch sportlich den höchsten Ansprüchen gerecht wird, wurde der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith in den vergangenen Monaten gezielt für die DP World Tour adaptiert. Im Zuge der Umbauten wurden nicht nur Details modernisiert, sondern auch die Reihung der Löcher verändert. Besonders markant: Das bisherige Loch 9 wurde zur neuen 18 und damit auch zu einem spektakulären Finale des Events. Neue Abschläge, überarbeitete Bunkerbereiche und die Weiterentwicklung der Anlage unterstreichen den Anspruch, einen Kurs zu präsentieren, der einer Veranstaltung dieser Kategorie in jeder Hinsicht gerecht wird. So wird der Golfplatz zur perfekten Bühne für die DP World Tour. Die Kulisse der Tiroler Alpen, die Nähe zu den Fans und die neue Dramaturgie des Platzes versprechen ein Turnier, das Aufmerksamkeit erzeugen wird.

Kitzbühel als Bühne des Sports

Mit der Austragung der Austrian Alpine Open 2026 unterstreicht Kitzbühel einmal mehr seine Rolle als internationale Sportdestination. Neben den legendären Hahnenkamm-Rennen, dem Tennisklassiker im Sommer und weiteren Top-Veranstaltungen bekommt nun auch der Profigolfsport in den Tiroler Alpen ein absolutes Top-Event. Die Austrian Alpine Open sind dabei auch ein starkes Signal für den Sportstandort Österreich. Die Mischung aus Weltklasse-Golf, alpiner Kulisse und greifbarer Nähe zu den Stars macht den Reiz dieser Veranstaltung aus. Wenn Ende Mai die ersten Flights auftreten, dann wartet Kitzbühel auf eine Turnierwoche, die alles mitbringt, was ein großes Sportereignis braucht: internationale Stars, heimische Helden, einen neu inszenierten Platz und die Aussicht auf Momente, die in Erinnerung bleiben.