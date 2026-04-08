🎧 „Gut zu wissen“-Podcast
Längere Pausen, mehr Sport, gesunde Jause: Was Kinder in Tirol an der Schule ändern würden
Bei der Podcast-Station beim „Kids Innovation Day“ in Innsbruck haben wir Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf gefragt, was sie an der Schule mögen und welche Änderungen sie vornehmen würden, wenn sie könnten. Die Antworten sind ehrlich, witzig und teilweise überraschend.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Was Kinder in Tirol an der Schule ändern würden
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