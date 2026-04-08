Neues Stromprodukt sichert günstigsten Energiepreis

In Zeiten stark volatiler Preise setzt TIWAG mit der Einführung der neuen Stromprodukte „dual fix“ ein starkes Zeichen. Kundinnen und Kunden profitieren von um 50 % ermäßigtem Arbeitspreis.

Der Arbeitspreis wird für die nächsten 24 Monate eingefroren. Mit einer verbrauchsoptimierten Nutzung in den Sommermonaten profitieren Kundinnen und Kunden von einem um 50 % ermäßigten Arbeitspreis und damit deutlich reduzierten Stromkosten. Seit bereits 14 Monaten beziehen die Tiroler Haushalte den günstigsten Strompreis aller Landesenergieversorger inkl. Verbund. Jetzt geht TIWAG einen nächsten Schritt: Mit den neuen Produkten „dual fix privat“ und „dual fix business“ gibt es weiterhin den günstigsten Energiepreis – fix für die nächsten 24 Monate, für volle Planungssicherheit. In das neue Produkt kann ab sofort gewechselt werden. Die Tirolerinnen und Tiroler haben es damit selbst in der Hand: „dual fix privat“ und „dual fix business“ sehen nämlich einen deutlich ermäßigten Energiepreis in den Sommermonaten vor. Konkret sinkt der Arbeitspreis täglich von 1. April bis 30. September während der Verbrauchszeit von 10:00 bis 16:00 Uhr um 50 % auf 4,9 Cent/kWh exkl. USt. Ein klarer Preisvorteil – genau jetzt, wo vieles teurer wird.

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Voraussetzung ist die Nutzung eines Smart Meters mit aktivierter, viertelstündlicher Verbrauchserfassung. Das steckt dahinter: Im Sommer steht vor allem um die Mittagszeit viel Strom aus Photovoltaik- und Laufwasserkraft zur Verfügung. Gleichzeitig ist der Verbrauch zu dieser Zeit vergleichsweise niedrig. Dieses Zusammenspiel aus hohem Angebot und geringer Nachfrage führt zu deutlich günstigeren Marktpreisen. Mit den neuen TIWAG-Produkten profitieren TIWAG-Kundinnen und -Kunden direkt davon. Der stark ermäßigte Arbeitspreis in den Sommermonaten schafft zudem Anreize, den Stromverbrauch aktiv in jene Zeiten zu verlagern, in denen sonst überschüssige Solarproduktion abgeregelt werden müsste. TIWAG und ihre Kundinnen und Kunden unterstützen damit auch die bessere Integration erneuerbarer Energien – insbesondere von Photovoltaik – in das europäische Energiesystem, leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und profitieren selbst direkt von der Kraft der Sonne.