Non molto buono: Test deckt Rückstände im Supermarkt-Pesto auf

Rückstände im Pesto

Schimmelpilzgifte: In vier Pestos wurden relevante Mengen an Alternariatoxinen festgestellt. Diese entstehen durch Schimmelpilze der Alternaria-Gattung, die häufig Tomaten befallen. Einige dieser Gifte zeigen im Labor gesundheitsschädliche bzw. potenziell krebserregende Effekte.

Die EU hat daher Empfehlungen zur Überwachung solcher Stoffe festgelegt, jedoch keine verbindlichen Grenzwerte. Die meisten der 13 getesteten Pestos lagen deutlich darunter. In zwei konventionellen Produkten wurde die Empfehlung für Alternariol zu über 50 Prozent ausgeschöpft, in zwei Bio-Produkten jene für Alternariolmonomethylether nahezu vollständig.

Hormonell wirksame Bisphenol A (BPA): Das war in fünf konventionellen Pestos enthalten. BPA wirkt hormonell und kann die Fruchtbarkeit sowie das Immunsystem beeinträchtigen. Die europäische Gesundheitsbehörde EFSA senkte im April 2023 den tolerierbaren täglichen Aufnahmewert deutlich auf 0,2 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht.

Beim höchsten Wert in einer Probe könnte schon der wöchentliche Konsum von drei Teelöffeln das sichere Maß einer 60-kg-Person überschreiten.

Pestizid-Rückstände: In allen konventionellen Pestos – mit einer Ausnahme – wurden Spuren von Pestizidrückständen festgestellt, Bio-Produkte waren vollständig frei davon. Pestizide sind in der gefundenen geringen Konzentration zwar nicht akut giftig, doch über die Wechselwirkungen der Rückstände von mehr als einem Pestizid ist bislang wenig bekannt.

Dimethomorph: Wurde in einer Probe festgestellt. Dabei handelt es sich um ein Pestizid, das zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten bei Nutzpflanzen eingesetzt wird. Es ist von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) als fortpflanzungsschädigend eingestuft, weshalb es die AK ebenfalls als „besonders bedenkliches“ Fungizid einstuft.