22-Jährige raste doppelt so schnell wie erlaubt durch Roppener Tunnel
Stanz bei Landeck – Die Polizei hat Mittwochvormittag im Tiroler Oberland eine unter Drogeneinfluss stehende Raserin aus dem Verkehr gezogen. Das Auto fiel einer Zivilstreife der Polizeiinspektion Ischgl gegen 10.35 Uhr im Perjen-Tunnel wegen stark überhöhter Geschwindigkeit auf. Im Roppener Tunnel wurde der Wagen bei erlaubten 80 km/h mit einer Geschwindigkeit von 156 km/h gemessen.
Eine Streife der Autobahnpolizei Imst konnte die Lenkerin nach dem Tunnel stoppen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei der 22-Jährigen „Merkmale einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel“ fest, teilte die Polizei mit. Der polizeiärztliche Dienst bestätigte den Verdacht später im Rahmen einer klinischen Untersuchung.
Der Frau wurde der Führerschein abgenommen. Sie wird angezeigt. (TT.com)