22-Jährige raste doppelt so schnell wie erlaubt durch Roppener Tunnel

Stanz bei Landeck – Die Polizei hat Mittwochvormittag im Tiroler Oberland eine unter Drogeneinfluss stehende Raserin aus dem Verkehr gezogen. Das Auto fiel einer Zivilstreife der Polizeiinspektion Ischgl gegen 10.35 Uhr im Perjen-Tunnel wegen stark überhöhter Geschwindigkeit auf. Im Roppener Tunnel wurde der Wagen bei erlaubten 80 km/h mit einer Geschwindigkeit von 156 km/h gemessen.

Eine Streife der Autobahnpolizei Imst konnte die Lenkerin nach dem Tunnel stoppen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei der 22-Jährigen „Merkmale einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel“ fest, teilte die Polizei mit. Der polizeiärztliche Dienst bestätigte den Verdacht später im Rahmen einer klinischen Untersuchung.