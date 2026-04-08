Österreichs neuer Tennis-Star Potapova lässt tiefer blicken: „Ich fühle mich hier zuhause“

Anastasia Potapova ist Österreichs neues Aushängeschild im Tennis – doch was bewegte die gebürtige Russin zum Nationenwechsel? Ihr Einzel in Linz gewann sie trotz großer Nervosität mit 6:4, 6:4 gegen Zhang Shuai (CHN). Am Donnerstag spielt Lilli Tagger um einen neuen Meilenstein.