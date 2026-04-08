Eine klare Sache
Reuttes neue Oppositions-Führerin zur zweiten Vize-Bürgermeisterin gewählt
Bürgermeister Günter Salchner war erster Gratulant nach der Wahl von Daniela Rief zur zweiten Vizebürgermeisterin der Stadtgemeinde Reutte.
© Helmut Mittermayr
Der Stadtgemeinderat von Reutte nahm nach dem Rücktritt von Klaus Schimana Ende März umgehend Weichenstellungen vor, um die vakante Position nachzubesetzen. Die Wahl von Daniela Rief ging Mittwochabend in Windeseile und mit klarer Mehrheit über die Bühne.