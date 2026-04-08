Speed-Ass hängt seine Ski an den Nagel: „Ich gehe in Rente“

„Ich gehe in Rente“, schrieb Jared Goldberg zu einer Fotoserie auf Instagram. Der US-Amerikaner verkündete am Mittwoch seinen Rücktritt vom Skisport. „Vielen Dank an alle, die mir auf diesem Weg geholfen haben, mit 34 Jahren immer noch Vollzeit-Skifahrer zu sein. Das hätte ich mir mit 19 Jahren, als ich ins Team kam, nicht vorstellen können“, gestand der Speed-Spezialist.