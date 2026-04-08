Speed-Ass hängt seine Ski an den Nagel: „Ich gehe in Rente“
„Ich gehe in Rente“, schrieb Jared Goldberg zu einer Fotoserie auf Instagram. Der US-Amerikaner verkündete am Mittwoch seinen Rücktritt vom Skisport. „Vielen Dank an alle, die mir auf diesem Weg geholfen haben, mit 34 Jahren immer noch Vollzeit-Skifahrer zu sein. Das hätte ich mir mit 19 Jahren, als ich ins Team kam, nicht vorstellen können“, gestand der Speed-Spezialist.
In seiner Karriere fuhr Goldberg siebenmal in die Top Ten. In Gröden 2024 gelang ihm im Super-G mit Platz zwei sein einziger Podestplatz im Weltcup. Bei der Abfahrt in Kitzbühel 2023 fuhr er als Vierter knapp am Stockerl vorbei.
Christof Innerhofer, Julia Mancuso oder Steven Nyman gratulierten mit herzlichen Worten zu einer tollen Karriere. (TT.com)
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Elf Medaillen, 34 Siege