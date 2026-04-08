Titelverteidiger weiter

Nervenschlacht in Imst: Reichenau jubelte nach Elfmeterkrimi

Nerven-Krimi in der Velly Arena: Die letzten 18 Minuten der vor drei Wochen abgebrochenen Cup-Partie zwischen Imst und der Reichenau hatten es am Mittwochabend in sich.

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