Ertappter Ladendieb schlug Angestellte: Couragierter Zeuge verletzt

Innsbruck – Nach einem versuchten Ladendiebstahl am Mittwoch in Innsbruck musste ein Zeuge des Vorfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 26-Jähriger wurde um die Mittagszeit in einem Geschäft in einem Einkaufszentrum von einer Angestellten beim Stehlen erwischt. Der Mann schubste die Frau, versetzte ihr einen Schlag und versuchte zu flüchten.