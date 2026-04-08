Mann ins Spital gebracht
Ertappter Ladendieb schlug Angestellte: Couragierter Zeuge verletzt
Innsbruck – Nach einem versuchten Ladendiebstahl am Mittwoch in Innsbruck musste ein Zeuge des Vorfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 26-Jähriger wurde um die Mittagszeit in einem Geschäft in einem Einkaufszentrum von einer Angestellten beim Stehlen erwischt. Der Mann schubste die Frau, versetzte ihr einen Schlag und versuchte zu flüchten.
Zwei Männer – ein 23- und ein 29-Jähriger – beobachteten die Szene und hinderten den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei an der Flucht. Dabei wurde der Jüngere im Gesicht verletzt. Die Rettung brachte den Mann ins Krankenhaus Hall. Der Ladendieb wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)