17-Jähriger lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei durch Innsbrucker Innenstadt
Innsbruck – Eine wilde Verfolgungsjagd mit einer Polizeistreife lieferte sich ein 17-Jähriger am Mittwochnachmittag in Innsbruck. Der Motorradfahrer war den Beamten gegen 16 Uhr in der Innenstadt aufgefallen, weil er ohne Kennzeichen unterwegs war.
Anstatt anzuhalten, raste der Jugendliche der Polizei davon, überfuhr dabei mehrere rote Ampeln und ignorierte Fahrverbote. Außerdem gefährdete er laut Polizei zahlreiche Fußgänger:innen sowie andere Verkehrsteilnehmer:innen im belebten Innenstadtbereich.
Seine Fahrt führte vom Bozner Platz über die Maria-Theresien-Straße, Leopoldstraße, Salurner Straße, Lieberstraße, Müllerstraße, Andreas-Hofer-Straße und den Marktplatz. Erst im Bereich Rennweg wurde er gestoppt. Zu seinem Motiv konnte er laut Polizei keine Angaben machen. Der 17-Jährige wird angezeigt. (TT.com)