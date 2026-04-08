17-Jähriger lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei durch Innsbrucker Innenstadt

Innsbruck – Eine wilde Verfolgungsjagd mit einer Polizeistreife lieferte sich ein 17-Jähriger am Mittwochnachmittag in Innsbruck. Der Motorradfahrer war den Beamten gegen 16 Uhr in der Innenstadt aufgefallen, weil er ohne Kennzeichen unterwegs war.

Anstatt anzuhalten, raste der Jugendliche der Polizei davon, überfuhr dabei mehrere rote Ampeln und ignorierte Fahrverbote. Außerdem gefährdete er laut Polizei zahlreiche Fußgänger:innen sowie andere Verkehrsteilnehmer:innen im belebten Innenstadtbereich.