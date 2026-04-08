Van erfasste E-Scooter: Zwei 14-jährige Mädchen in Polling verletzt

Polling – Zwei Mädchen sind am Mittwoch nach einem Zusammenstoß in Polling von einem E-Scooter geschleudert und verletzt worden. Eine 31-Jährige fuhr am Nachmittag mit ihrem Van in der Gewerbezone vom „Personal Shop“ Richtung Süden. An einer Kreuzung hielt die Frau an, vergewisserte sich, dass kein Fahrzeug kam und fuhr geradeaus weiter. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem E-Scooter, der Richtung Westen fuhr.