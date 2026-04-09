Steirischer Winzer bestritt Mordvorwurf bei Prozess in NÖ

Nicht schuldig zum Vorwurf des Mordes hat sich ein steirischer Winzer am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten bekannt. Dem 58-Jährigen wird vorgeworfen, eine 71-Jährige mit einem Schlafmittel getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem als Sterbehilfe getarnten Mord aus, der Angeklagte will jedoch die gesetzlich erlaubte Sterbehilfe geleistet haben. Vorgesehen sind noch zumindest vier weitere Verhandlungstage.

Der Winzer soll der vermögenden und mit ihm in einer engen Beziehung stehenden Witwe am 7. März 2025 bei ihr zu Hause im Bezirk St. Pölten eine Überdosis Natrium-Pentobarbital gegeben haben. Das beim assistierten Suizid nach dem Sterbeverfügungsgesetz eingesetzte Medikament dürfte der Beschuldigte in einer Flüssigkeit aufgelöst und der 71-Jährigen zur Einnahme auf das Nachtkästchen gestellt haben. Der Frau soll der Angeklagte dabei laut Staatsanwältin "vorgegaukelt haben", dass es sich um ein Magenschutzmittel handle, das sie im Rahmen einer mehrwöchigen Kur einnehmen müsse.

Die 71-Jährige habe das Medikament in der Folge in Unkenntnis seiner tödlichen Wirkung eingenommen und in diesem Moment - trotz der am 20. Februar 2025 errichteten Sterbeverfügung - keinen Sterbewillen gehabt, wird seitens der Staatsanwaltschaft schlussgefolgert. Als Grund dafür wurde neben weiteren Indizien eine neue und besser wirkende Schmerztherapie für die nach einem schweren Schlaganfall bettlägerige, auf eine 24-Stunden-Pflege angewiesene Frau genannt. Zudem habe es eine Versöhnung mit der Tochter und eine erhöhte Besuchsanzahl gegeben.

Die Pensionistin hatte den Beschuldigten bereits 2022 in einem Testament zum Alleinerben eingesetzt. Kurz vor dem Konsum des tödlichen Medikaments soll der Angeklagte der Frau erneut ein Testament diktiert haben, um die bereits zuvor erfolgte Enterbung der Tochter der 71-Jährigen noch konkreter auszugestalten. Das Dokument sei auf 1. Februar 2022 rückdatiert worden.

Kennengelernt hatten sich der 58-Jährige und die Seniorin bereits 2019. Später entwickelte die Pensionistin Liebesgefühle für den verschuldeten Winzer, der auch zu anderen wohlhabenden Frauen Kontakt gesucht haben soll. Das Weingut des Beschuldigten ist mittlerweile insolvent. In der prekären finanziellen Lage des Steirers liegt für die Staatsanwaltschaft auch das Motiv. Der Mann handelte laut Anklagebehörde aus Habgier. Er habe so schnell wie möglich das bereits seit einer Schenkung im Mai 2022 ihm gehörende Anwesen der Pensionistin verkaufen wollen, um seine Schulden zu tilgen. Für die 71-Jährige lag ein verbüchertes Wohnrecht vor, das sich wohl wertmindernd auf den angedachten und schuldendeckenden Verkaufspreis von 4,5 Millionen Euro ausgewirkt hätte.

Der Steirer wurde am 15. Juli festgenommen, Untersuchungshaft wurde verhängt. Belastet wurde der Mann im Laufe des Ermittlungsverfahrens von einem Pfleger, der aus Angst um die 71-Jährige mehrfach Audio- und Videoaufnahmen angefertigt hatte, auf denen auch der Angeklagte zu hören ist. Eine Anzeige gab es in der Causa auch von der Tochter der 71-Jährigen.

Der 58-Jährige bestritt die Vorwürfe und gab an, die gesetzlich erlaubte Sterbehilfe geleistet zu haben. In der Sterbeverfügung war er auch als Hilfsperson eingetragen. Am 7. März des Vorjahres holte der Angeklagte laut eigenen Angaben die Medikamente aus der Apotheke. Im Haus der 71-Jährigen habe sich dann im Rahmen eines Gesprächsabends der endgültige Todesentschluss der Frau manifestiert. "Holst mir das jetzt, das Mittel", soll die Niederösterreicherin zu ihm gesagt haben, gab der Winzer zu Protokoll. Er habe nachgefragt, ob sie sich das auch gut überlegt habe, was bejaht worden sei.

Nachdem er der 71-Jährigen das Mittel ins Glas gegeben hatte, verließ der Beschuldigte laut Aussage den Raum. Später schlief er ein, ehe er um 3.00 Uhr hochgeschreckt sei. Er sei in der Folge ins Zimmer der Frau gegangen und habe die Niederösterreicherin dort tot aufgefunden. Danach wählte der Steirer den Notruf: "Ich habe mir nicht mehr zu helfen gewusst."

Der Angeklagte arbeitete sich bei seiner Befragung auch am Sterbeverfügungsgesetz ab. Ursprünglich habe die 71-Jährige begleitet in der Schweiz sterben wollen. "Wenn ich mit ihr dorthin gefahren wäre, würde ich heute sicher nicht da sitzen, das muss auch mal gesagt werden", gab der Beschuldigte zu Protokoll. Die Lage in Österreich basiere im Grunde auf einem "Vier-Augen-Prinzip" und sei daher "ganz gefährlich". Sterbeverfügung, Testamente und finanzielle Aspekte waren dann auch Thema der weiteren detaillierten Befragung am Nachmittag, bei der die Staatsanwältin mehrfach Widersprüche in den Ausführungen des Angeklagten ortete.

Seitens des Verteidiger-Duos wurde den Vorwürfen der Anklage teils vehement entgegengetreten. Es sei das umgesetzt worden, was die 71-Jährige "seit Monaten im Kopf hatte", argumentierte Bernhard Lehofer, der den Beschuldigten gemeinsam mit Michael Dohr vertritt. Ein Motiv gebe es nicht, "denn er hatte schon alles", nach einer Vermögensschenkung im Jahr 2022. "Das Thema Erbe kann man streichen." Für einen Mord gebe es "keine haltbaren Beweise", das "sind alles Spekulationen".

Ebenfalls angeklagt ist der 58-Jährige wegen versuchten Versicherungsbetrugs im Juni 2025 im Zusammenhang mit einem Pkw-Schaden einer Bekannten. Hier zeigte sich der Angeklagte geständig. Der Beschuldigte weist auch eine Vorstrafe wegen gewerbsmäßig schweren Betruges auf, weil er Wein mit Farb- und Geschmacksstoffen versehen und an mehrere Abnehmer verkauft haben soll.