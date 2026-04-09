Pilnacek-U-Ausschuss - Kreutner wird am Donnerstag befragt

Am Donnerstag tagt erneut der Untersuchungsausschuss zum Tod des früheren Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek. Befragt werden soll unter anderem Martin Kreutner. Der Korruptionsexperte hatte die von der ehemaligen Justizministerin Alma Zadić (Grüne) eingesetzte Untersuchungskommission geleitet, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit Pilnaceks als Sektionschef befasste.

ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger stellte im Vorfeld der morgigen Befragung die "Objektivität" der von Kreutner geleiteten Kommission in Frage. Hanger moniert in einer Aussendung einen problematischen "Umgang mit Beweismitteln" und kritisiert die Auswahl der von der Kommission befragten Personen. Befragt wird morgen auch eine ehemalige Mitarbeiterin des früheren Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP), die mittlerweile für dessen Parteikollegen Innenminister Gerhard Karner tätig ist.