"Zwei-Klassen-Justiz" im Fokus von Pilnacek-U-Ausschuss

Der Untersuchungsausschuss zum Tod des früheren Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek ist am Donnerstag der Frage nach der Existenz einer "Zwei-Klassen-Justiz" nachgegangen. Geladen war als erste Auskunftsperson Korruptionsexperte Martin Kreutner, der der von der ehemaligen Justizministerin Alma Zadić (Grüne) eingesetzten Untersuchungskommission als Leiter vorstand, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit Pilnaceks als Sektionschef befasste.

In seinem Eingangsstatement skizzierte Kreutner nochmals die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Kommission, deren Anstoß nicht zuletzt ein Tonband mit "beachtenswerten Aussagen" des Sektionschefs zu politischen Interventionen gegeben hatte. Für die Kommission habe er "namhafte Personen" aus dem Justizbereich gewonnen. Erhebungsauftrag sei gewesen, staatsanwaltschaftliche Vorgänge unter die Lupe zu nehmen, und ob es auf diese "unsachliche Einflussnahme" gegeben habe. Keine Erhebungen habe sie zum "primären Geschehen" gemacht.

Der erhebungsrelevante Zeitraum umfasste die Jahre 2010 bis 2023. Am Ende stand dann der Bericht mit Befunden und Empfehlungen. Bei ihrer Arbeit habe die Kommission über keine staatsanwaltliche oder polizeiliche Kompetenz verfügt, so Kreutner: "Die Zusammenarbeit war freiwillig." Der Arbeit der Kommission nicht gerecht werde der Begriff "Pilnacek-Kommission", denn die Kommission habe eine systemische Erörterung vorgenommen. Der Abschlussbericht sei kollegial erstellt worden, ebenso die Planung der Vorgehensweise und die Schwärzungen. Insgesamt seien Einzelgespräche mit 60 Auskunftspersonen geführt, und 10.000 Aktenseiten physisch und elektronisch gesichtet worden. Kreutner ersuchte einleitend um Verständnis, dass er zu Identität und sonstigen Details zu Auskunftspersonen nichts sagen werde.

Zur Sicherstellung der "Gleichheit und Freiheit der Bürgerinnen und Bürger in einer liberalen Demokratie wie Österreich" komme einer unabhängigen Justiz, inklusive ihrer staatsanwaltschaftlichen Institutionen, "eine geradezu konstitutive und essenzielle Rolle zu", betonte Kreutner. Wo diese Gewaltenteilung durchbrochen werde und es teilweise dem "Don-Corleone-Prinzip" ähnlich "illegitime und mitunter illegale Abhängigkeiten zwischen Personen und Institutionen" existieren, sehe man zunehmend die Grundfeste der Demokratie "in großer Gefahr", so Kreutner: "Wir erleben das zurzeit eindrücklich in manchen europäischen Staaten."

Besonderes Interesse der Fraktionen galt am Donnerstag zunächst den Erkenntnissen der Kommission zum "System Pilnacek", wie die Fraktionsführer in ihren Eingangsstatements erklärten. Für SPÖ, Grüne und NEOS ist dabei eine der "zentralen Fragen", ob es eine "Zwei-Klassen-Justiz" gegeben habe. Auch Michael Schilchegger von den Freiheitlichen erwartet weitere Erkenntnisse aus der Erörterung des Berichts, fänden sich doch darin Belege für einen "durch die ÖVP geprägten tiefen Staat". Gespannt ist der FPÖ-Abgeordnete auch auf die zweite Zeugin des heutigen Tages, eine ehemalige Mitarbeiterin von Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka. Diese bezeichnete Schilchegger als "eine Schlüsselfigur", schließlich sei sie es gewesen, die den ehemaligen Sektionschef als eine der letzten lebend gesehen habe. Jan Krainer (SPÖ) will dabei auch der Frage nachgehen, auf welchem Wege Akten aus dem Büro von Sobotka auf den Laptop von Pilnacek gelangt seien.