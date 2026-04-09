Fahrerflucht in Innsbruck: 66-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Innsbruck – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Innsbruck sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 21.20 Uhr hat ein 66-Jähriger die Reichenauer Straße auf Höhe der Hausnummer 6 überquert. Dabei dürfte der Mann höchstwahrscheinlich von einem Fahrzeug angefahren worden sein.

Der Mann stürzte in der Fahrbahnmitte und erlitt schwere Verletzungen im Gesicht. Über den Unfallhergang konnte er selbst keine Angaben machen. Auch, um welches Fahrzeug es sich handelte, ist nicht bekannt. Die Verkehrsinspektion Innsbruck bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/7591. (TT.com)