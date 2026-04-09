Tennis-Star und Weltenbummlerin Barbara Schett-Eagle wird „Zeitzeugin“

Diese Gelegenheit bietet sich nicht allzu oft: Die ehemalige Weltranglisten-Siebte im Tennis und beliebte Moderatorin Barbara Schett-Eagle gibt im „Gespräch über Tirol“ Einblicke in ihre beeindruckende Karriere.

Innsbruck – Kaum zu glauben, dass schon wieder mehr als 20 Jahre vergangen sind, seit Barbara Schett-Eagle zum letzten Mal in einem Profi-Tennisspiel aufgeschlagen hat. Vor wenigen Wochen feierte die Innsbruckerin, die schon seit Jahren in Australien lebt, ihren 50. Geburtstag – für ein großes Fest reiste sie in ihre alte Heimat Tirol, zu erzählen hatte sie dort sicher einiges. Eine andere Gelegenheit, mehr von Schett-Eagle zu erfahren, bietet sich kommende Woche. Am 15. April ist sie im Innsbrucker Landhaus für die Zeitzeugen-Serie zu Gast.

Im Gespräch mit Bernhard Aichner kommen sicherlich einige spannende Anekdoten aus ihrer außergewöhnlichen Karriere zur Sprache: Als sie etwa 1992 zum Profi wurde etwa, oder als sie 1999 das Viertelfinale der US Open erreichte und zum Höhepunkt ihrer Karriere die Nummer 7 der Weltrangliste wurde.

Für einen Fed-Cup-Länderkampf trainierte Schett 2004 im zum Tennis-Court umgewandelten Bergisel-Stadion. Österreich schlug damals sensationell die USA. © Robert Parigger

Mit Tirol verbunden

Eine Weltenbummlerin ist sie auch nach der Karriere geblieben. Immer wieder ist Barbara Schett-Eagle bei Tennis-Übertragungen zu sehen, bei denen sie als weit über Österreich hinaus bekannte TV-Moderatorin (unter anderem Eurosport, Servus TV, BBC) mit den aktuellen Stars im Tennis auf Du und Du ist. Und trotzdem blieb sie ihrer Heimat Tirol stets verbunden. Sei es seit mittlerweile drei Jahrzehnten als Kolumnistin der Tiroler Tageszeitung, die den TT-Lesern den Tenniszirkus näherbringt. Oder wenn sie einen Blick auf den Tiroler Nachwuchs wirft.

Die Botschafterin des WTA-Turniers in Linz wird es deshalb umso mehr freuen, dass dort gerade eine junge Tirolerin ein viel beachtetes Debüt abgeliefert hat. Schett-Eagle traut der 18-jährigen Lilli Tagger, die schon die erste Runde gemeistert hat und an den Top 100 der Weltrangliste kratzt, eine spannende Zukunft zu. Sie selbst schaffte als 18-Jährige in Linz ihren ersten Halbfinal-Einzug bei einem WTA-Turnier und wird sich erinnern, wie es für eine junge Tirolerin ist, in einer Weltsportart durchzustarten.

Schett auf Du und Du mit den großen (Ex-)Stars der Tennis Szene: Boris Becker (l.), Anna Kournikova (2.v.l.) und Michael Stich (r.). © imago sportfotodienst

Die von Tiroler Tageszeitung, ORF und Land Tirol organisierte Veranstaltung findet am 15. April wie üblich im Landhaus in Innsbruck statt. Das „Gespräch über Tirol“ mit Franz Klammer beginnt um 19 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18 Uhr. Interessierte sind gebeten, sich online anzumelden – die Anmeldung bleibt bis 12.4. um 23.59 Uhr geöffnet bzw. solange ein Platzkontingent vorhanden ist.