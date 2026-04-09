Vier Fahrzeuge beteiligt: Drei Verletzte bei Unfall auf der A12 im Wiltener Tunnel

Die A12 war an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Westen für etwa eine halbe Stunde vollständig gesperrt. Bis kurz vor 19 Uhr war die Unfallstelle dann einspurig passierbar.

Innsbruck – Im Kolonnenverkehr kam es am frühen Mittwochabend auf der Inntalautobahn zu einer Kettenreaktion. Gegen 17.30 Uhr bremste ein Auto im Wiltener Tunnel verkehrsbedingt ab. Ein nachfolgender Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vor ihm haltende Fahrzeug auf.

Ein dritter nachfolgender Fahrer konnte zwar eine Kollision durch ein Ausweichmanöver verhindern. Sein Wagen streifte aber den Seitenspiegel des zweiten beteiligten Autos. Schließlich konnte ein weiterer nachfolgender Lenker nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das zweite Fahrzeug auf.