Unternehmen belastet
Entspricht 200.000 Vollzeit-Jobs: Bürokratie kostet Firmen 21 Milliarden Euro
Fast neun von zehn Betrieben geben an, von Bürokratie belastet zu sein.
© Sebastian Gollnow
Komplizierte Regeln und überbordende Vorschriften lassen Österreichs Firmen immer lauter stöhnen. 320 Millionen Arbeitsstunden fallen im Land allein für bürokratische Aufgaben an, hat die KMU Forschung Austria hochgerechnet. Solo-Unternehmer arbeiten gar sechs Wochen nur dafür, ihre Bürokratie-Aufgaben zu erledigen. Was tun?