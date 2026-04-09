Entspricht 200.000 Vollzeit-Jobs: Bürokratie kostet Firmen 21 Milliarden Euro

Komplizierte Regeln und überbordende Vorschriften lassen Österreichs Firmen immer lauter stöhnen. 320 Millionen Arbeitsstunden fallen im Land allein für bürokratische Aufgaben an, hat die KMU Forschung Austria hochgerechnet. Solo-Unternehmer arbeiten gar sechs Wochen nur dafür, ihre Bürokratie-Aufgaben zu erledigen. Was tun?