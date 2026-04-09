Skifahrerin stürzte in Ischgl in steiles Waldstück: Seilbahn-Mitarbeiter fand Verletzte
Die 62-Jährige war trotz einer deutlich sichtbaren Hinweistafel in eine gesperrte Umfahrung gefahren und gestürzt. Ein Mitarbeiter der Seilbahn fand die Verletzte.
Ischgl – Mehr als 15 Meter stürzte am Mittwoch eine Skifahrerin im Skigebiet Ischgl in steiles Gelände ab. Die 62-Jährige war trotz einer deutlich sichtbaren Hinweistafel in die gesperrte Umfahrung der roten Piste Nr. 1a gefahren. Auf dem Weg kam die Frau zu Fall und stürzte anschließend in das unter dem Skiweg gelegene Waldstück.
Zufällig fuhr ein Mitarbeiter der Seilbahn an der Stelle vorbei. Er hörte eine Stimme und fand die Belgierin, die im steilen Waldstück lag. Der Mann setzte einen Notruf ab. Die verletzte 62-Jährige wurde von der Pistenrettung geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)