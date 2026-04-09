Skifahrerin stürzte in Ischgl in steiles Waldstück: Seilbahn-Mitarbeiter fand Verletzte

Die 62-Jährige war trotz einer deutlich sichtbaren Hinweistafel in eine gesperrte Umfahrung gefahren und gestürzt. Ein Mitarbeiter der Seilbahn fand die Verletzte.

Ischgl – Mehr als 15 Meter stürzte am Mittwoch eine Skifahrerin im Skigebiet Ischgl in steiles Gelände ab. Die 62-Jährige war trotz einer deutlich sichtbaren Hinweistafel in die gesperrte Umfahrung der roten Piste Nr. 1a gefahren. Auf dem Weg kam die Frau zu Fall und stürzte anschließend in das unter dem Skiweg gelegene Waldstück.