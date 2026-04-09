Assinger-Nachfolger gefunden: Zöchling wird neuer Cheftrainer der ÖSV-Frauen

Wien – Johannes Zöchling wird neuer Cheftrainer der alpinen Ski-Frauen im ÖSV. Der 46-Jährige tritt das Amt am 1. Mai an und folgt Roland Assinger nach, dessen Abschied Mitte März verkündet worden war. Zöchling war zuletzt als Trainer in Norwegen beschäftigt und hatte davor viele Jahre bei Ski Austria gearbeitet. Man habe mit ihm einen Trainer gewonnen, der „bewiesen hat, dass er Athletinnen und Athleten erfolgreich weiterentwickeln kann“, sagte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher.

Der sportliche Leiter Ski Alpin, Christian Mitter, freut sich über die Verpflichtung von Zöchling: „Johannes bringt fachliche Kompetenz und internationale Erfahrung mit. Er kennt die Strukturen im ÖSV und hat gleichzeitig wertvolle neue Impulse gesammelt. Wir sind überzeugt, dass er gemeinsam mit seinem Trainerteam die richtigen Schritte setzen wird, um unsere Damen in allen Disziplinen konstant an die Weltspitze zu führen.“