Kind gegen Auto gestoßen? Zeugen meldeten sich nach Vorfall in Rum bei der Polizei
War es ein Missgeschick oder Absicht? Nach einem Vorfall auf dem Metro-Parkplatz in Rum suchte die Polizei nach zwei Zeugen, um widersprüchliche Angaben aufzuklären. Beide haben sich mittlerweile gemeldet.
Rum – Bereits am 14. März kam es auf dem Parkplatz des Metro-Großmarktes in der Siemensstraße in Rum zu einer Szene, die seitdem die Polizei beschäftigt. Ein Mann touchierte beim Vorbeigehen mit dem linken Arm – er trug darauf seine vierjährige Tochter – das Heck seines eigenen Fahrzeugs.
Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtete, schilderte die Situation gegenüber der Polizei jedoch anders. Ihrer Meinung nach wirkte der Mann überfordert und habe seine Tochter absichtlich gegen das Auto gestoßen. Aufgrund dieses Eindrucks erstattete sie Anzeige. Zwei weitere zunächst unbekannte Zeugen haben sich mittlerweile bei der Polizei gemeldet und werden nun befragt. (TT.com)