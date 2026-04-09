Kind gegen Auto gestoßen? Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in Rum

War es ein Missgeschick oder Absicht? Nach einem Vorfall auf dem Metro-Parkplatz in Rum sucht die Polizei nach zwei Zeugen, um widersprüchliche Angaben aufzuklären.

Rum – Bereits am 14. März kam es auf dem Parkplatz des Metro-Großmarktes in der Siemensstraße in Rum zu einer Szene, die seitdem die Polizei beschäftigt. Ein Mann touchierte beim Vorbeigehen mit dem linken Arm – er trug darauf seine vierjährige Tochter – das Heck seines eigenen Fahrzeugs.

Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtete, schilderte die Situation gegenüber der Polizei jedoch anders. Ihrer Meinung nach wirkte der Mann überfordert und habe seine Tochter absichtlich gegen das Auto gestoßen. Aufgrund dieses Eindrucks erstattete sie Anzeige.

Zeugen gesucht

Der betroffene Mann konnte von den Beamten bereits ausgeforscht werden. Um den genauen Hergang des Geschehens zu klären, sind die Ermittler nun auf der Suche nach zwei weiteren unbekannten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sollen.