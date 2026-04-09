Kind gegen Auto gestoßen? Zeugen meldeten sich nach Vorfall in Rum bei der Polizei

War es ein Missgeschick oder Absicht? Nach einem Vorfall auf dem Metro-Parkplatz in Rum suchte die Polizei nach zwei Zeugen, um widersprüchliche Angaben aufzuklären. Beide haben sich mittlerweile gemeldet.

Rum – Bereits am 14. März kam es auf dem Parkplatz des Metro-Großmarktes in der Siemensstraße in Rum zu einer Szene, die seitdem die Polizei beschäftigt. Ein Mann touchierte beim Vorbeigehen mit dem linken Arm – er trug darauf seine vierjährige Tochter – das Heck seines eigenen Fahrzeugs.