Lkw-Kontrollen in Nauders: Mehr als 140 Anzeigen in zwei Tagen

Nauders – Bei einer Lkw-Schwerpunktkontrolle in Nauders am Dienstag und Mittwoch hat die Polizei des Bezirks Landeck insgesamt 143 Verstöße geahndet.

Es wurden 115 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften und 28 weitere verkehrsrechtliche Anzeigen erstattet. Die Summe der eingehobenen Sicherheitsleistungen und Organmandate belief sich auf mehr als 14.000 Euro, berichtet die Polizei. Sechs Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt. (TT.com)