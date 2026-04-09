Schreiben als Trauerarbeit
Das Leben nach dem „UND“: Siri Hustvedt über den Tod von Paul Auster
Siri Hustvedt in ihrem Haus im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Die deutsche Regisseurin Sabine Lidl hat die US-Autorin für den Film „Dance around the self“ mehrere Jahre lang begleitet.
© Filmladen
Das Schriftstellerpaar Siri Hustvedt und Paul Auster war mehr als 40 Jahre unzertrennlich. Vor zwei Jahren ist Auster gestorben. Über ihr Weiterleben und die gemeinsame Zeit hat Hustvedt nun die „Ghost Stories“ geschrieben.