Erfolg in TV-Show
Ein Stab sorgt für Wirbel: Tiroler sichert sich Deal in der „Höhle der Löwen“
Daniel Kappacher (l.) mit seinen Töchtern Nina, Kira und Franca. Der Physiotherapeut konnte Investor Ralf Dümmel für seinen Rückentrainer - dem „BackDani“- begeistern.
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Oft sind es die einfachen Dinge im Leben, die überzeugen. So auch der Rückentrainer von Daniel Kappacher. Mit einem simplen Stab für die Wirbelsäule machte der Völser in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ einen guten Deal und brachte die InvestorInnen zum Rotieren.