Ugly Skiing Day, Frühlingslauf und Snowbombing: Das ist am Wochenende in Tirol los

Während bei Events wie dem „Snowbombing“ in Mayrhofen oder dem „Ugly Skiing Day“ in der Axamer Lizum die Wintersaison ein letztes Mal so richtig gefeiert wird, läuten andere beim traditionellen Frühlingslauf in Innsbruck bereits die neue Jahreszeit ein. Das Programm ist zudem prall gefüllt mit Konzerten, von Hip-Hop bis Klassik, kulinarischen Festivals und kulturellen Highlights für die ganze Familie. Egal ob Piste, Party oder Bühne – dieses Wochenende ist wieder für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei.