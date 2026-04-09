„Wächter von Hormuz“: Verhilft Trump dem iranischen Regime zu mehr Macht?

Es klingt paradox, doch aktuell deutet vieles darauf hin, dass das iranische Regime aus dem Angriffskrieg der USA und Israels gestärkt hervorgeht. Oder ist die Waffenruhe nur eine „taktische Pause“ vor einer noch weitreichenderen Eskalation?

Teheran – Auch wenn sich US-Präsident Donald Trump nach fast sechs Wochen Iran-Krieg zum Sieger erklärt: Analysten sowie Regierungsvertreter in der Golfregion zeichnen ein ganz anderes Bild. Sie verweisen vor allem darauf, dass es in Teheran nun wieder eine fest etablierte, radikale Regierung gibt, die die Straße von Hormuz kontrolliert und über ein mächtiges Druckmittel auf die globalen Energiemärkte und ihre Rivalen am Persischen Golf verfügt.

Dagegen haben sich Schockwellen des amerikanisch-israelischen Angriffs ausgebreitet und zu globalen wirtschaftlichen Spannungen beigetragen sowie Konflikte zwischen den Nachbarländern am Golf ausgelöst. "Dieser Krieg wird als Trumps schwerwiegender strategischer Fehler in Erinnerung bleiben. Ein Fehler, dessen Folgen die Region auf unbeabsichtigte Weise verändern", sagt etwa der Nahostexperte Fawaz Gerges gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Dieser Krieg wird als Trumps schwerwiegender strategischer Fehler in Erinnerung bleiben. Nahostexperte Fawaz Gerges

Der Iran habe die Schläge verkraftet und dabei seine wichtigsten Machtinstrumente beibehalten, sagen auch andere Analysten und drei Quellen aus Regierungen der Golf-Staaten gegenüber Reuters.

Iran nun Torwächter der Straße von Hormuz

Vor dem Krieg wurde die Straße von Hormuz – eine schmale Passage, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gasvorkommen transportiert werden – offiziell als internationale Wasserstraße behandelt. Der Iran überwachte sie, behinderte die Schifffahrt und fing gelegentlich Schiffe ab, verzichtete aber darauf, die vollständige Kontrolle darüber zu erlangen. Heute fungiert Teheran de facto als „Torwächter“ der internationalen Schifffahrtsroute, entscheidet selektiv über die Durchfahrt und verlangt Gebühren für die sichere Passage.

Video | Iran schließt Straße von Hormuz erneut

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Für die Golfstaaten, die auf die Öl- und Gasexporte angewiesen sind, bleibt die Straße von Hormuz eine unverhandelbare rote Linie, betont der saudi-arabische Analyst Ali Shihabi. "Jedes Ergebnis, das die Wasserstraße faktisch in iranischer Hand belässt, wäre eine Niederlage für Präsident Trump", sagt er. Die potenziellen Auswirkungen hoher Energiepreise könnten sich bis in die US-Kongresswahlen im Herbst hineinziehen.

Wenn der Iran Millionen pro Schiff erpressen kann, sind die Auswirkungen für die gesamte Weltwirtschaft enorm. Ebtesam Al-Ketbi, Präsidentin des Emirates Policy Center

"Wenn der Iran Millionen pro Schiff erpressen kann, sind die Auswirkungen enorm – nicht nur für den Golf, sondern für die gesamte Weltwirtschaft", sagt auch Ebtesam Al-Ketbi, Präsidentin des Emirates Policy Center. "In diesem Sinne wäre das Ergebnis des Krieges nicht nur ein regionaler Rückschlag, sondern ein systemischer Wandel mit weltweiten Konsequenzen."

Schlimmer noch: Es könnte ein amerikanisch-iranisches Zusammenspiel zum Schaden aller anderen geben. Denn die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, schloss nicht aus, dass der Iran und die USA sich künftig neue Mauteinnahmen teilen könnten.

Iranisches Regime im eigenen Land gefestigt

Zudem haben die amerikanisch-israelischen Angriffe zwar militärische und zivile Ziele in dem Land mit fast 90 Millionen Einwohnern getroffen. Aber der Iran hat Widerstandsfähigkeit bewiesen und die Fähigkeit zur weiteren Eskalation bewahrt, weil er seinen Einfluss schon in den Jahren zuvor an mehreren Fronten ausgedehnt hatte. Dies reicht über den Irak und Libanon bis zu den Houthi-Rebellen im Jemen.

Im Inland wiederum behält die iranische Führung trotz der israelischen Wünsche nach einem "Regime Change" die Kontrolle fest in der Hand – obwohl die Wirtschaft des Landes am Boden liegt und große Teile der Infrastruktur durch amerikanische und israelische Bomben zerstört wurden.

Waffenruhe nur „taktische Pause“ vor weiterer Eskalation

Das Urteil von Nahostexperte Gerges ist deshalb vernichtend: "Was hat der Krieg zwischen den USA und Israel tatsächlich gebracht?", fragte er. "Einen Regimewechsel in Teheran? Nein. Die Kapitulation der Islamischen Republik? Nein. Die Eindämmung des iranischen Vorrats an hochangereichertem Uran? Nein. Ein Ende der Unterstützung Teherans für seine regionalen Verbündeten? Nein."

Deshalb hängt viel davon ab, was nun innerhalb der Waffenruhe ausgehandelt wird. Jede Vereinbarung, die nicht die grundlegenden Konflikte um das Atom- und Raketenprogramm anspricht, birgt das Risiko, den Einfluss des Irans eher zu festigen als einzuschränken, warnen Vertreter der Golf-Staaten. "Diese Waffenruhe ist keine Lösung, sondern ein Test der Absichten", sagt Ebtesam Al-Ketbi. "Wenn sie sich nicht zu einem umfassenderen Abkommen entwickelt, das die Einsatzregeln – in Hormuz und in den Stellvertreter-Kriegsgebieten – neu definiert, wird sie kaum mehr als eine taktische Pause vor einer gefährlicheren und komplexeren Eskalation sein", warnt sie. (APA/Reuters)