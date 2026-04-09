Media-Analyse bestätigt: Die TT ist und bleibt Tirols klare Nummer 1

Überzeugt auch jüngere LeserInnen: 38,8 % der 14- bis 29-Jährigen nutzen täglich das Nachrichtenangebot der TT.

Laut der aktuellen Media-Analyse 2025 erreicht die TT täglich 388.000 Leserinnen und Leser österreichweit über ihre vielfältigen Print-, Online- und Newsletter-Angebote. Im Hauptverbreitungsgebiet Nordtirol informiert sich somit jede/r Zweite (49,2 %) täglich über die verschiedenen Kanäle der Tiroler Tageszeitung.

Die Ergebnisse auf einen Blick:

Nr. 1 in Tirol: Mit insgesamt 388.000 Leserinnen und Lesern über Print, Online und Newsletter ist die TT die reichweitenstärkste Tageszeitung in Tirol. Jede zweite Tirolerin/jeder zweite Tiroler informiert sich täglich in der TT .

Mit insgesamt 388.000 Leserinnen und Lesern über Print, Online und Newsletter ist die TT die reichweitenstärkste Tageszeitung in Tirol. . Mit 49,2 % Reichweite im Kernmarkt Nordtirol liegt die TT mit großem Abstand vor den Mitbewerbern am Tageszeitungsmarkt. Kronen Zeitung (28,1%) und Standard (11,6 %) liegen im Reichweiten-Ranking weit dahinter.

Kronen Zeitung (28,1%) und Standard (11,6 %) liegen im Reichweiten-Ranking weit dahinter. TT unter den „jüngsten“ Bundesländertageszeitungen: 38,8 % der 14- bis 29-jährigen nutzen täglich mindestens einen der Kanäle der TT. Gemeinsam mit den Vorarlberger Nachrichten ist die TT damit an der Spitze der österreichischen Bundesländertageszeitungen.

Silvia Lieb, Moser Holding-Vorstandsvorsitzende: „Die aktuellen Zahlen der Media-Analyse bestätigen erneut unseren Fokus auf hochwertigen, regionalen Journalismus und sichern uns eine marktführende Reichweite in allen Zielgruppen.“

Matthias Krapf, Verlagsgeschäftsführer der Tiroler Tageszeitung: „Der große Zuspruch bei den jüngeren Leserinnen und Lesern freut uns ganz besonders. Er ist die Basis, um unsere Rolle als mediale Nr. 1 für alle Tirolerinnen und Tiroler nachhaltig auszubauen.“