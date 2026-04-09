Ortlieb und Traninger sicherten sich Österreichischen Meistertitel in der Abfahrt

Bei den Österreichischen Meisterschaften auf der Reiteralm sicherten sich Nina Ortlieb und Manuel Traninger die nationalen Titel in der Abfahrt.

Für Ortlieb war es der zweite nationale Titel in dieser Disziplin. Mit einer kontrollierten und zugleich druckvollen Fahrt setzte sich die Vorarlbergerin klar durch. Auf Rang zwei klassierte sich die Tirolerin Lena Wechner (RSK Finkenberg/+0,74 Sek.), gefolgt von der Steirerin Anna Schilcher (+1,02 Sek.) auf Platz drei.

„Es ist natürlich schön, am Ende der Saison noch einen Sieg zu holen. Die Abfahrt ist meine Kerndisziplin, und es tut mir persönlich gut, wenn sich das auch in einem Erfolg widerspiegelt. Motivation habe ich ohnehin genug – daran hat es bei mir nie gefehlt. Für mich war es auch wichtig, dass wir hier noch zwei qualitativ sehr gute Trainingstage bekommen haben“, so Ortlieb.

Bei den Herren feierte der Steirer Manuel Traninger seinen zweiten Abfahrtstitel nach 2019. Felix Hacker (+0,12 Sek.) belegte Rang zwei, Luis Tritscher (+0,26 Sek.) komplettierte das Podium auf Platz drei.