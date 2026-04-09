„Game of Thrones“-Star im Alter von 35 Jahren verstorben

Der irische Schauspieler Michael Patrick, bekannt etwa aus der Erfolgsserie "Game of Thrones", ist nach langem Kampf gegen eine seltene Krankheit verstorben. Er wurde nur 35 Jahre alt.

Die Todesnachricht wurde von seiner Ehefrau Naomi Sheehan in einem emotionalen Instagram-Beitrag bestätigt. Patrick sei am 7. April in einem Krankenhaus „friedlich eingeschlafen“, umgeben von seiner Familie und engen Freunden.

Diagnose erst 2023 erhalten