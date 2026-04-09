Unfall bei Hausarbeiten
Mauerleiste stürzte von Decke: 39-Jähriger in Pankrazberg verletzt
Ein 39-Jähriger war am Donnerstag gegen 10.20 Uhr in seinem Haus in Pankrazberg mit Arbeiten beschäftigt. Dabei löste sich nach bisherigen Erkenntnissen eine Mauerleiste von der Decke und fiel dem Mann auf den Oberkörper.
Die Mutter des 39-Jährigen hörte Schreie und setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Innsbruck geflogen. (TT.com)