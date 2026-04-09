Die Tagger-Show geht weiter: Tiroler Tennis-Jungstar steht im Linz-Viertelfinale

In einem packenden Achtelfinale besiegt die Tirolerin Lilli Tagger die Russin Liudmila Samsonowa in Linz mit 6:2, 7:6 (11) und steht unter den besten Acht.

Linz ‒ Die Tirolerin Lilli Tagger verzaubert Linz auf ein Neues: Die 18-Jährige setzte sich am Donnerstag in einem spannenden Achtelfinale mit 6:2, 7:6 (11) gegen die Russin Liudmila Samsonowa durch. Damit steht Tagger bei den Upper Austria Ladies im Viertelfinale und verbessert sich erstmals in die Top 100 der Weltrangliste. Auch bei den French Open sollte die mit einer Wildcard ausgestattete Lienzerin nun ihren Fixplatz im Hauptfeld sicher haben.

Nach einer Führung mit 6:2, 4:2 kam Samsonova, aktuell 21. im WTA-Ranking, wieder zurück ins Spiel. Doch Tagger konnte gleich acht Satzbälle abwehren und nutzte ihren vierten Matchball zum Aufstieg ins Viertelfinale.

„Die Tickets müssen sich auszahlen, oder?“, antwortete die bestens gelaunte Tiroler grinsend auf die Frage, wieso sie es den so spannend gemacht habe, „Das nächste Mal werde ich mich bemühen, dass es nicht so spannend wird. Meine Familie dreht sonst noch durch.“ Und Tagger richtete ihren Dank sogleich an das Publikunm, das mit 2500 Zuschauern besetzte Linzer Design Center war erneut ausverkauft: „Ohne euch hätte ich das nicht so gut gelöst, danke. Es war eines meiner schwierigsten Matches bisher.“